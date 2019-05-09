2019-05-09T15:28:32+03:00
Общество

На республиканском выпускном «Облака.LIVE» выступит Тима Белорусских

Концерт пройдет 29 июня
Дарья ЮДИНА
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В этом году республиканский выпускной пройдет 29 июняВ этом году республиканский выпускной пройдет 29 июняФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В этом году на республиканском выпускном «Облака.LIVE» выступит популярный певец Тима Белорусских. Увидеть бесплатное выступление приглашенной звезды можно будет 29 июня.

Праздничный концерт предварит традиционное шествие выпускников: студенты пройдут от Свято-Стефановского кафедрального собора до Стефановской площади. Всего в этом году в республике получат дипломы среднего профессионального и высшего образования 5335 человек. Планируется, что в «Облака. LIVE» примут участие порядка 1,5 тысячи выпускников ссузов и вузов.

Тима Белорусских

Тима Белорусских

Вечером после шествия на Стефановской площади пройдет концерт, в котором, кроме Тимы Белорусских, будут участвовать студенты-вокалисты и танцоры. Кроме того, 27 июня в День молодёжи у главы региона пройдет торжественный прием, где будут чествовать лучшую молодёжь Коми.

Напомним, что выпускной «Облака.LIVE» проходит в республике с 2013 года. В этом году он выпал на 29 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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