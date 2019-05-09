В Сыктывкаре автолюбитель не уступил дорогу мотоциклисту и столкнулся с ним

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-09T15:55:06+03:00

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Вчера вечером в Сыктывкаре произошло ДТП. Владелец «LADA Vesta» ехал по улице Морозова. Напротив дома № 132 он хотел повернуть налево, не уступил дорогу мотоциклисту и в итоге столкнулся с ним.

Хозяина мотоцикла «Honda» отправили в больницу с черепно-мозговой и сочетанной травмой (одновременное повреждение нескольких систем органов). Пассажирка мотоцикла получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Её не госпитализировали.

Схема аварии

Также в аварии пострадала девушка, сидевшая в машине. Но её в больницу везти не стали, так как она отделалась ссадиной на голове.

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ИСТОЧНИК KP.RU