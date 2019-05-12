2019-05-12T13:44:36+03:00
Общество

Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден Дружбы

Награда нашла обладателя спустя год
Поделиться:
Фото: предоставлено "КП в Коми"Фото: предоставлено "КП в Коми"
Изменить размер текста:

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден Дружбы («Достык») I степени российскому предпринимателю, основателю OOO «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишеру Усманову. Он был удостоен награды «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».

Господин Усманов был награждён орденом Дружбы еще в декабре 2018 года, но вручение награды состоялось лишь сейчас.

В 2011 году Алишер Усманов также был награжден орденом «Достык» II степени «за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Печорец пытался попасть в свою квартиру через балкон на пятом этаже
Сыктывкарца, которого искали с февраля, нашли мертвым
Воркутинец пытался купить снегоход и лишился 115 тысяч
В Печоре продавщица украла из магазина 63 тысячи
В Воркуте девушка пыталась потушить пожар и отравилась дымом
В сыктывкарской Орбите прошел субботник
В Сыктывкаре рухнула остановка возле гостиницы "Югор"
Сыктывкарец упал с девятого этажа и выжил
В Сысольском районе горело почти два гектара леса
В Усинске столкнулись УАЗ и Lexus: пострадали три человека
Ухтинец попытался забронировать тур в Турцию и лишился денег
В Сыктывкаре автолюбитель не уступил дорогу мотоциклисту и столкнулся с ним
На республиканском выпускном «Облака.LIVE» выступит Тима Белорусских
На торгах, связанных с Роспотребнадзором Коми, выявили сговор
Уроженец Коми стал участником парада на Красной площади