2019-05-13T12:06:43+03:00
Общество

Сколько людей пострадало от солнцепека в аномально жаркие выходные в Сыктывкаре

9 мая в скорую помощь Сыктывкара поступило порядка 30 обращений
Анастасия МАШКАЛЕВА
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9 мая было особенно жарко9 мая было особенно жаркоФото: Алиса КОЗЛОВА
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В Минздраве Коми рассказали, сколько людей пострадало от солнцепека в аномально жаркие выходные в Сыктывкаре.

- 9 мая в скорую помощь Сыктывкара поступило порядка 30 обращений, связанных с последствиями солнцепека и жары. В последующие дни (10, 11 и 12 мая) таких обращений было не менее 10 в день, - сообщили в пресс-службе Минздрава по Коми.

В скорой помощи добавили, что уменьшение количества вызовов связано с дачными выходными: горожане разъехались по загородным домам, где и благополучно пережили жаркие дни.

Напомним, что в День Победы несладко пришлось участникам и зрителям Парада на Стефановской площади в столице Коми. Еще до начала марша с площади вынесли на руках студентку медколледжа, а уже через считанные минуты стало плохо юнармейцу. Не без помощи товарищей покинули «коробки» судебный пристав и офицер МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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