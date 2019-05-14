Руководитель Воркуты Игорь Гурьев за год заработал 9,6 млн руб

14 Май 15:14 2019-05-14T15:14:24+03:00

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Мэр Воркуты возглавил рейтинг самых богатых сити-менеджеров Коми. Его доход в 2018 году составил более 9,6 млн рублей.

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев задекларировал доход за 2018 год в 9 668 069 руб. В эту сумму входит доход от продажи недвижимости в Сыктывкаре и зарплата, в которую также вошла компенсация за неиспользованный отпуск за три последних года.

В собственности Игоря Гурьева находится квартира площадью 108 кв м. Супруга мэра Воркуты заработала 37 806 руб., в ее собственности находится квартира площадью 64 кв м., она же находится в собственности двоих несовершеннолетних детей.

Напомним, глава Коми в 2018 году заработал почти 10 млн руб, его замы задекларировали доходы от двух до шести млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU