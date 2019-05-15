2019-05-15T17:14:53+03:00
Общество

В каких домах Сыктывкара с 16 мая отключат горячую воду

В столице Коми начинаются гидравлические испытания трубопроводов
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре начнут отключать горячую водуВ Сыктывкаре начнут отключать горячую водуФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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С 16 мая в Сыктывкаре начнется поэтапной отключение горячей воды: «Сыктывкарские тепловые сети» приступят к гидравлическим испытаниям трубопроводов на плотность и прочность. Эти испытания проводятся каждый год, чтобы устранить дефекты на сетях и предупредить поломки.

Первый этап гидравлических испытаний затронет жителей центральной части Сыктывкара и микрорайона Строитель. С 16 по 29 мая горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. 28 Невельской дивизия, 4, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 63, 65, 69, 73, 75

Дальняя, 10, 17, 19, 33, 34, 36

Димитрова, 8, 10, 12, 14, 16, 20

Карла Маркса, 202, 204, 210

Карьерная, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 18

Катаева, 2, 2/1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13 - 17, 19, 21, 27А, 29, 33А, 35/3, 35А, 37, 37А, 39, 45, 47, 48, 49, 51

Кирпичная, 10, 12, 21

Коммунистическая, 32, 34, 38, 39/1, 41, 44, 44/2, 44А, 46, 46/1, 47, 48, 48А, 49, 51, 52А, 53, 62, 62А, 70/1, 72, 74, 76А, 78, 88, 88/1

Маегова, 5, 11, 18, 20, 21

Морозова, 1А, 2, 3, 23, 25, 25/1, 27, 29, 35/1, 37/1, 41, 43, 43/1, 45, 53

Нагорный проезд, 9

Национальная, 23, 25, 32, 33

Октябрьский проспект, 40, 41, 51, 53, 54, 55, 55А, 58, 59, 59А, 61, 65, 67, 69, 74, 75, 77, 80, 81, 83, 92

Оплеснина, 11, 13/1, 14, 23А, 26, 27, 30-34, 41/1, 42-45, 52, 54/1, 58, 58А, 60

Орджоникидзе, 59, 61, 61А, 63А, 64, 71, 75, 75/1, 77, 79, 81

Парковая, 11, 29, 32, 34, 36, 38, 40

Старовского, 16, 16/1, 17, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 30, 32, 51, 51А, 53, 55, 55А

Чернова, 4, 6, 8, 12, 20, 20А

Юхнина, 17, 18, 26.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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