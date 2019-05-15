2019-05-15T19:26:04+03:00
Общество

В Коми продолжается паводок в Усть-Цилемском и Усть-Куломском районах: подтоплены три поселка

В опасной зоне находятся свыше 100 человек
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: МЧС по КомиФото: МЧС по Коми
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Паводковые явления наблюдаются на реках Цильма и Вычегда. На сегодняшний день подтопило поселок Филиппово Усть-Цилемского района и поселки Югыдъяг и Смолянка Усть-Куломского района.

В Филиппово в воде оказались 10 приусадебных участков. В домах на этих территориях проживают 22 человека. Местные жители отказываются от переезда. На всякий случай подготовлен пункт временного размещения граждан на базе администрации сельского поселения Трусово.

Уровень воды на Вычегда по гидропосту «Усть-Нем» находится выше уровня критической отметки. В поселках Югыдьяг и Смолянка остаются подтопленными 34 приусадебных участка, где постоянно проживают 90 человек. Жители данных домов также отказались от временного переселения. Для населения подготовлены пункты временного размещения на базе поселковых школ.

Совместные оперативные группы администраций муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов продолжают контролировать обстановку с половодьем на местах и информировать население об изменении обстановки.

Главное управление МЧС России по Коми напоминает жителям республики правила безопасности. Если вы живете на подтопляемой территории, тогда:

1. заранее подготовьтесь – соберите вещи первой необходимости, упакуйте их герметично, уложите личные документы, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект одежды и обуви по сезону, постельное бельё и туалетные принадлежности, трехдневный запас продуктов питания;

2. поднимите как можно выше ценные вещи, закройте окна и двери, на первом этаже забейте их снаружи досками, отключите электричество, газ;

3. храните дома запас питьевой воды и еды в герметичной таре. Подготовьте спальные принадлежности и непромокаемую одежду для всех членов семьи.

При угрозе затопления постарайтесь как можно быстрее занять близлежащее безопасное возвышенное место. Самое главное - не поддаваться панике, не терять самообладание. При подходе спасателей, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, разместитесь в плавательном средстве. Неукоснительно соблюдайте требования спасателей.

Если есть возможность, то необходимо переехать на время половодья к родственникам, друзьям или знакомым, проживающим вне зоны возможного подтопления.

Самостоятельно выбираться из затопленного района не рекомендуется кроме случаев, когда необходимо оказание медицинской помощи. Если есть необходимость выбраться самостоятельно, то лучше всего использовать самоходные плавательные средства. Входите в лодку по одному, во время движения не меняйтесь местами и не садитесь на борт. Не стоит выбираться пешим порядком, поскольку существует опасность переохлаждения.

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Все мероприятия по подготовке к паводку реализованы в полном объёме. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения жизнедеятельности организаций и учреждений. Ситуация полностью контролируется. Спасатели на плавсредствах проводят регулярное обследование подтопленных территорий. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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