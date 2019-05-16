В Усть-Вымском районе 3-летнему ребенка сломали ключицу за то, что он заступился за маму
В селе Айкино Усть-Вымского района трехлетний мальчик попытался защитить свою маму от кулаков отчима. В итоге ребенок сломал ключицу. Теперь 48-летнего мужчину ждет суд.
В феврале обвиняемый поссорился со своей сожительницей. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину кулаками и алюминиевой крышкой от стиральной машины. Перепалка происходила на глазах трехлетнего сына избиваемой женщины. Когда мальчик заступился за маму и попросил отчима её не обижать, житель Айкино схватил ребенка за одежду и с силой швырнул его в сторону печки. В результате, малыш получил перелом правой ключицы со смещением.
Уголовное дело дебошира будет рассматривать районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU