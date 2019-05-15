В Сыктывкаре мать и сын с кулаками набросились на судебного пристава

15 Май 10:14 2019-05-15T14:44:47+03:00

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В Эжвинском районе Сыктывкара женщина-судебный пристав столкнулась с агрессией со стороны должника и его матери.

Это случилось еще зимой, в феврале. Судебные приставы пришли домой к должнику для описи и ареста имущества, подлежащего взысканию. Однако хозяева не были рады непрошеным гостям. Мужчина обматерил приставов, угрожал им и даже попытался вытолкать женщину-пристава из квартиры. Ему на помощь поспешила мать, которая попыталась отобрать арестованное имущество и также выдворяла пристава за порог.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Эжвинский районный суд Сыктывкара. Очень скоро семья окажется на скамье подсудимых, сообщает прокуратура Коми. Мужчине вменяются в вину сразу две статьи Уголовного Кодекса РФ - публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Матери инкриминируется только применение насилия в отношении представителя власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU