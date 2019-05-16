В Коми папа перепутал дочь и забрал из садика чужого ребенка

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-16T12:04:18+03:00

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В Усть-Вымском районе Коми мужчина забрал из детсада не своего ребенка. Только дома «отец года» осознал свою ошибку, вернул малышку в дошкольное учреждение и забрал своего ребенка. О нелепой ситуации написали ведущие российские СМИ.

Инцидент произошел 8 мая в детском саду в поселке Жешарт Усть-Вымском района Коми. «Российская газета» сообщает, что в детсаду почти сразу сообщили об инциденте в полицию. К приезду сотрудников правоохранительных органов отец уже вернул ребенка, то есть конфликт был исчерпан.

Однако забавная на первый взгляд ситуация стала причиной проверки в детсаду. По данным «РГ», ее проводит в дошкольном учреждении местная администрация.

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ИСТОЧНИК KP.RU