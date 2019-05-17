Поединок с зимой: в Коми снова выпадет снег

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-17T11:57:12+03:00

Все дело в циклоне, который раньше обеспечивал интенсивный вынос тёплого воздуха

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Эти выходные в Коми «порадуют» заморозками и снегом. Об этом сообщили в республиканском ЦГМС.

Все дело в циклоне, который раньше обеспечивал интенсивный вынос тёплого воздуха. Теперь он прорвал блокаду антициклона и, отойдя за Урал, стал затягивать холодный воздух с арктического побережья в Коми.

Уже в эти выходные, 18-19 мая, будет облачно и дождливо. Осадки будут в виде мокрого дождя и снега. Ощущение холода добавят порывы северного ветра до 12-17 метров в секунду.

- Наиболее ощутимо похолодает во второй половине недели после прохождения холодного атмосферного фронта и распространения на нашу территорию арктического воздуха. В ночные часы ожидается около 0С, дневная температура не превысит +10С, - сообщают синоптики.

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На асфальте легко заметить трещины и ямы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU