2019-05-20T09:53:43+03:00
Общество

На этой неделе в Коми ожидаются заморозки

Столбик термометра будет опускаться до 0...-3С
Ольга СОЛОВЕЙ
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Теплая погода не торопится в КомиТеплая погода не торопится в КомиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На этой рабочей неделе республика будет оставаться на холодной периферии циклона за Уралом и антициклона над Скандинавией, где с умеренным северным ветром продолжит распространятся арктический воздух. Поэтому характер погоды неустойчив: к концу недели на всей территории Коми пройдет мокрый снег и дождь, сообщает Коми ЦГМС. По ночам столбики термометров, в зависимости от облачности, будут свободно опускаться до заморозков — 0...-3С, а дневной прогрев будет очень скромным — +4...+9С, лишь ближе к южным границам Коми в отдельные дни вероятно повышение до +15С. О Заполярье традиционно отдельно: по ночам -5...-10С, днём — в пределах 0С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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