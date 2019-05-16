2019-05-16T08:45:20+03:00
Общество

Паводок 2019: жители Коми постят в соцсетях фото затопленных улиц и дорог

Люди фотографируют последствия половодья и выкладывают интересные снимки в соцсети
Анастасия МАШКАЛЕВА
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фото Павла Канева/Ижмафото Павла Канева/Ижма
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«Десять лет такого не было, и вот опять», - пишут в соцсетях жители Коми о паводковой ситуации в республике. Люди фотографируют последствия половодья и выкладывают интересные снимки в соцсети.

Сильнейший за последние 10 лет паводок шокировал жителей Ухты. Сейчас вода ушла, а люди понемногу приходят в себя и выкладывают снимки и даже видео грандиозного потопа, как это сделала Екатерина Сизова.

Символы СССР и паводок в Ухте 2019 / Ухта Channel.Символы СССР и паводок в Ухте 2019 / Ухта Channel Реки Ухты вышли из берегов. Затопление частных домов на улице Почтовой и стадиона "Нефтяник". Музей переселенцев ХХ века на улице Бушуева. Мой канал YouTube: https://www.youtube.com/user/ryabina333

Паводок уже дошел до Ижмы. Как рассказывает фотограф Павел Канев, вода еще и не думает уходить.

Фото Павла Канева/Ижма

Фото Павла Канева/Ижма

- Дорогу между Заречьем и Ижмой вода отрезала полностью. Теперь люди ездят на лодках напрямую с центра района до села Мохча. Эти фотографии только с начала паводка: автодорога Заречье - Ижма. Сейчас по этой дороге не проехать - дорога и луга в воде, - рассказал автор фото.

В Троицко-Печорске местные жители тоже дивятся большой воде. Сейчас она пошла на спад, а несколько дней назад закрывала сараи на вершине холмов. Как, например, беседку в районе Гришестава, которая попала в кадр Натальи Кохтенко.

Фото Натальи Кохтенко/Троицко-Печорск

Фото Натальи Кохтенко/Троицко-Печорск

Вода понемногу отступает и в Сосногорке, что можно заметить в снимке фотографа Сергея Ларионова.

14.05.2019 Сосногорск. Деревня Пожня. Паводок. Фото Сергея Ларионова.

14.05.2019 Сосногорск. Деревня Пожня. Паводок. Фото Сергея Ларионова.

Как сообщает Коми ЦГМС, в ближайшие сутки на реке Вычегда у села Усть-Нем, на реке Вашка у села Важгорт, на реке Цильма у села Трусово уровни воды будут находиться выше критериев неблагоприятного явления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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