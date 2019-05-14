"Кругом разруха!" - жительница села Усть-Ухта Анна Рочева описала ситуацию после паводка

Сегодня завершился паводок в Ухте и Сосногорске. В зоне подтопления оказалось село Усть-Ухта. Там вышла из берегов речка Ижма. Для местных жителей это была настоящая катастрофа: вода накрыла огороды, затопила их дома и сараи.

- Паводковые воды - грязные и холодные. Речка разнесла по поселку весь мусор. Зрелище было просто ужасное: повсюду плавали бутылки, пакеты, окурки и другие отходы, – описала ситуацию для "КП в Коми" Анна Рочева, жительница села Усть-Ухта.

Вода поглотила огороды и затопила хозяйские постройки. Фото: Анны РочевойФото: Предоставлено "КП"

По ее словам, местные жители начали покидать дома 10 мая. Многие уезжали на собственных машинах или на такси. Сама Анна временно переехала к родственникам. Во время паводка к дому хозяйка могла добраться только на моторной лодке. На пике "большой воды" вода в комнатах стояла примерно по щиколодку.

В доме еще стоит влага. Фото: Анны Рочевой

Сейчас, когда вода ушла, Анна пытается просушить дом с помощью простого электрообогревателя. Но под полом еще хлюпает вода. Напольное покрытие в комнатах вздулось, на обоях остались разводы от воды. На огородах плотным слоем лежит мусор.

- Кругом разруха! Повсюду грязь! Куда не глянь - сплошная помойка! Люди самостоятельно приводят в порядок дома и подсобные хозяйства, - рассказала Анна.

Обои придется переклеивать. Фото: Анны РочевойФото: Предоставлено "КП"

По ее словам, в доме вода поднялась примерно по щиколотку. Были затоплены все комнаты и кухня. Хозяйка говорит, что ей придется выкидывать диван и, скорее всего, предстоит ремонтировать холодильник и стиральную машинку, так что паводок нанес семье Анны Рочевой большой ущерб. Чтобы возместить убытки, женщина решила подать иск в суд на администрацию Сосногорска.

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