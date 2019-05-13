Сильный паводок в Ухте: вода постепенно отступает

В Ухте сходит на нет сильнейшая за последние 10 лет паводковая ситуация. Об этом «Комсомолке» рассказал начальник Управления ГО и ЧС администрации МОГО «Ухта» Владимир Полуянов.

- Вода отступает. На 12:00 13 мая уровень воды- 605 сантиметров (критическая отметка 590 сантиметров). Вода упала, ее уровень продолжает снижаться. Подтопленными остаются приусадебные участки на территории улицы Заречная. Частично вода уходит с огородов улицы Почтовая. По улице Вокзальной остается подтопленной территория одного дома. Это те участки, которые мы ежедневно мониторим. Тенденция на стабилизацию паводковой обстановки налицо, - отметил Владимир Петрович.

Надо отметить, специалисты Управления по делам ГО и ЧС администрации МОГО «Ухта» три раза в сутки проводят объезд подтопляемых участков. Большинство жителей на период паводка переселились к своим родственникам. Одну семью с тремя детьми обустроили в пункте временного размещения в гостинце «Тиман».

Напомним, что аномальная жара спровоцировала в Ухте паводок невероятной силы. Активное таяние снегов привело к тому, что речка Ухта быстро вышла из берегов. В зоне подтопления оказались городские территории и пригородные поселки. Стихия не пощадила старейшую в городе церковь — Свято-Николаевский храм.

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