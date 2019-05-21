Сыктывкарскую журналистку подозревают в убийстве мужа

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-21T11:50:30+03:00

Фото vk.com. Марина Щербинина и ее муж Александр Виноградов были известными в Коми бардами

По версии следствия, Марина Щербинина несколько раз ударила мужа кулаком в область головы

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В Сыктывкаре известную журналистку Марину Щербинину подозревают в избиении до смерти мужа, о чем сообщает СУ СК РФ по Коми.

По версии следствия, 28 апреля в комнате общежития по улице Первомайской 54-летняя подозреваемая и ее муж повздорили. В ходе конфликта она несколько раз ударила мужа кулаком в область головы. На следующий день мужчину госпитализировали в больницу. 3 мая он скончался, не приходя в сознание от закрытой черепно-мозговой травмы.

На подозреваемую завели уголовное дело ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). В ходе следствия Марина Щербинина рассказала о том, что она не причастна к смерти мужа.

В суде следователи ходатайствовали о заключении подозреваемой под стражу. Суд оставил Марину Щербинину на свободе, но запретил ей совершать определенные действия. В частности, ей нельзя общаться с участниками уголовного судопроизводства, изменять место жительства без согласия следователя или суда. Также подозреваемая должна самостоятельно являться по вызову следователя и суда. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что Марина Щербинина много лет проработала в газете «Республика», где специализировалась на освещении культурной жизни региона. В этом году журналистка попала под сокращение. В последнее время она искала новую работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU