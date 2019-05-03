В Сыктывкаре ушел из жизни бард Александр Виноградов

3 Май 20:56 2019-05-03T21:02:16+03:00

Последние пять дней он находился в коме

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Сегодня остановилось сердце известного сыктывкарского барда Александра Виноградова. Последние пять дней он находился в коме, и умер, не приходя в сознание, сегодняшним днем, примерно в 15:00.

Александр Виноградов многие годы работал дизайнером-верстальщиком в газете "Республика". Но в столице Коми он был известен как бард. Александр принимал активное участие в деятельности клуба авторской песни "Причал". Сыктывкарские барды высоко ценили его талант музыканта и исполнителя.

Прощание с Александром Виноградовым состоится 7 мая с 13 до 14 часов, в ритуальном зале на ул. Гаражной,9.

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ИСТОЧНИК KP.RU