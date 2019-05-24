2019-05-24T14:27:04+03:00
Общество

В день последнего звонка двух выпускников в Сыктывкаре доставили в полицию

За порядком в городе следили полицейские патрули и межведомственные рейды
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Некоторые школьники решили отметить праздник по-взросломуНекоторые школьники решили отметить праздник по-взросломуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вчера в Сыктывкаре прогремели последние звонки. Выпускники отмечали окончание важного этапа своей жизни и в школах, и за их пределами – в кафе, в пиццериях и других заведениях. Некоторые же выпускники просто гуляли по улицам города. За порядком следили полицейские патрули и межведомственные рейды.

Как сообщают в УМВД столицы Коми, с полудня до часу ночи места, где отдыхали выпускники, проверяли участники межведомственных рейдов Вместе с сотрудниками УМВД за порядком следили представители социальной службы, комиссия по делам несовершеннолетних, а также специалисты городского управления образования.

В ночь с 23 на 24 мая в столице Коми зафиксировали три нарушения. Сотрудники ДПС обнаружили на улице девятиклассника без сопровождения взрослых. Подростка доставили домой и под расписку передали законным представителям.

В Эжвинском районе Сыктывкара полицейские остановили двух пьяных девятиклассников. Подростки признались, что приобрести для них алкоголь согласился незнакомый мужчина. На парня, которому уже есть 16 лет, оформят протокол по КоАП РФ 20.21. (появление в общественных местах в состоянии опьянения). За деяние подростка, которому еще нет 16 лет, будут отвечать родители по КоАП РФ 20.22. (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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