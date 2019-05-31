В Коми выпал град размером с куриное яйцо

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-31T11:24:55+03:00

Такой град сфотографировали в Максаковке.

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Вчерашним вечером южные территории Коми накрыла гроза, причем проливной дождь внезапно сменился градом. Жителей республики удивил размер градинок. Отдельные льдинки были похожи на мячик для пинг-понга. Опасные осадки сфотографировал житель сыктывкарского поселка Максаковка.

Сыктывкарка Наталья Шуктомова сняла градинки размером примерно 2-3 сантиметра.

МЧС по Коми объявляла вчера штормовое предупреждение для южных районов республики и Сыктывкара. Гражданам сообщали о надвигающейся буре с грозами, ливнями, гадом и порывами ветра до 18 метров в секунду.

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А этот градинку зафиксировала сыктывкарка

ИСТОЧНИК KP.RU