В Коми выпал град размером с куриное яйцо
Вчерашним вечером южные территории Коми накрыла гроза, причем проливной дождь внезапно сменился градом. Жителей республики удивил размер градинок. Отдельные льдинки были похожи на мячик для пинг-понга. Опасные осадки сфотографировал житель сыктывкарского поселка Максаковка.
Сыктывкарка Наталья Шуктомова сняла градинки размером примерно 2-3 сантиметра.
МЧС по Коми объявляла вчера штормовое предупреждение для южных районов республики и Сыктывкара. Гражданам сообщали о надвигающейся буре с грозами, ливнями, гадом и порывами ветра до 18 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU