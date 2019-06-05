В Коми на 11 лет отправится в колонию двукратный чемпион мира по каратэ

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-05T09:08:58+03:00

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Верховный суд Коми вынес приговор второму участнику преступной группировки Юрия Пичугина - Октаю Эфендиеву. Криминальная сторона его жизни шокировала многих любителей спорта, ведь в спортивном сообществе Эфендиев был уважаемым человеком, двукратным чемпионом мира по каратэ-кемпо.

Но Эфендиев успешно совмещал спорт и криминальную деятельность. Судом установлено, что Октай Эфендиев вступил в преступное сообщество в 2003 году. При его участии был похищен и убит бывший участник группировки. В июне 2010 года бандиты вывезли потерпевшего в лес под Сыктывкаром, где Эфендиев избил его. После этого жертву добили ударом топора по голове, а труп сбросили в заранее приготовленную яму и сожгли.

Деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами региона в 2017 году. Его лидеры и участники обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийствах, незаконном обороте оружия, бандитизме, вымогательстве, коррупционных преступлениях. У фигурантов дела изъяты огнестрельное оружие, включая пистолеты, автоматы, боеприпасы к ним и приспособления для бесшумной стрельбы.

Сам Эфендиев заключил досудебное соглашение и признал себя виновным в пяти эпизодах преступной деятельности.

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей.

Напомним, на днях Верховный суд Коми приговорил к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч Махачу Азизову, еще одному досудебщику по делу группировки Юрия Пичугина.

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ИСТОЧНИК KP.RU