2019-06-06T08:28:55+03:00
Общество

Солистка Коми филармонии Екатерина Курочкина споет на федеральном проекте «Новая звезда»

Артистка прошла заочный этап конкурса
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Екатерины КурочкинойФото из архива Екатерины Курочкиной
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Солистка Коми филармонии Екатерина Курочкина примет участие в федеральном проекте «Новая звезда», который пройдет с 3 по 12 сентября, сообщает БНК.

«Новая звезда» — ежегодный всероссийский телевизионный конкурс исполнителей песни, проводящийся с 2015 года в Москве на телеканале «Звезда» среди вокалистов из всех субъектов Российской Федерации. В 2015 году Республику Коми представлял певец из Коми Евгений Гаврилов, который дошел до финала. Скоро на экране федерального канала жители Коми увидят певицу Екатерину Курочкину.

Артистка рассказала, что прошла заочный этап конкурса, отправив в оргомитет шесть разных записей песен на коми и русском языке с национальным колоритом, видеоприветствие и фото. В итоге, Екатерина попала в состав участников проекта. Своей радости певица не скрывает:

- Эмоции меня сейчас, конечно, переполняют. Я никогда раньше не участвовала в подобном проекте. И то, что я прошла кастинг, здорово. Мне хочется себя показать, представить родную республику, посмотреть на участников из других регионов. И пусть это прозвучит по-творчески нагло, но я поеду на конкурс за победой, - отмечает артистка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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