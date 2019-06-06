Солистка Коми филармонии Екатерина Курочкина споет на федеральном проекте «Новая звезда»

СЕГОДНЯ 08:27 2019-06-06T08:28:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Солистка Коми филармонии Екатерина Курочкина примет участие в федеральном проекте «Новая звезда», который пройдет с 3 по 12 сентября, сообщает БНК.

«Новая звезда» — ежегодный всероссийский телевизионный конкурс исполнителей песни, проводящийся с 2015 года в Москве на телеканале «Звезда» среди вокалистов из всех субъектов Российской Федерации. В 2015 году Республику Коми представлял певец из Коми Евгений Гаврилов, который дошел до финала. Скоро на экране федерального канала жители Коми увидят певицу Екатерину Курочкину.

Артистка рассказала, что прошла заочный этап конкурса, отправив в оргомитет шесть разных записей песен на коми и русском языке с национальным колоритом, видеоприветствие и фото. В итоге, Екатерина попала в состав участников проекта. Своей радости певица не скрывает:

- Эмоции меня сейчас, конечно, переполняют. Я никогда раньше не участвовала в подобном проекте. И то, что я прошла кастинг, здорово. Мне хочется себя показать, представить родную республику, посмотреть на участников из других регионов. И пусть это прозвучит по-творчески нагло, но я поеду на конкурс за победой, - отмечает артистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарский певец Евгений Гаврилов спел на федеральном канале о войне

Он исполнил песню в честь солдат из Коми, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны на телеканале «Звезда» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU