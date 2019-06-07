2019-06-07T14:42:20+03:00
Дом. Семья

На трассе под Ухтой гуляет семья медведей

Местные жители опасаются, что кто-нибудь начнет их подкармливать и фотографировать
Евгений Никитин
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На 47 километре трассы Ухта - Троицко-Печорск гуляет семья медведей. Косолапых заметила Полина Ефремова. Женщина засняла на видео, как медведица и двое медвежат вышли к дороге.

Однако местные жители тут же забеспокоились о животных. Зачастую люди пренебрегают собственной безопасностью и пытаются подкормить медведей, а затем сфотографироваться с ними.

- Они сами найдут, что кушать. Ходят, никого не трогают. И пропитание себе найдут сами. Они не нуждаются во вмешательстве людей, - пишет в «ВК» ухтинка Наталья Воронина.

- Как-то еду по дороге на Тобысь, выбрал место где зайти в лес по грибы да по ягоды, закрыл машину. И только собрался заходить в лес, как в метрах пятидесяти от меня выходит на дорогу мишка. Минут пять мы стояли и смотрели друг на друга! Мишаня принюхивался и проявлял любопытство, а я нащупывал в кармане ключи. Потом он перебежал дорогу и растворился в лесу. Настроение заходить в лес, сразу как-то пропало. Скорее всего, это была самка или молодой медведь, - вспоминает свою встречу с медведем Марат Канеев.

- Они у себя дома, где хотят там и ходят, - пишет Татьяна Хачатрян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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