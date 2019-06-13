2019-06-13T13:11:01+03:00
Общество

ЧП на ухтинском заводе: рабочему размозжило руку

На предприятие может быть наложен штраф до 80 тысяч рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Ухте на предприятии ЗАО «СИТТЕК», где производят средство для очистки воды (титановый коагулянт), покалечился рабочий: ему размозжило кисть руки в ленточном транспортере, сообщает Государственная инспекция труда в Коми.

14 мая работник предприятия чистил натяжной барабан работающего ленточного конвейера. Во время работы у машиниста конвейера затянуло левую руку между внутренней поверхностью транспортерной ленты и натяжным барабаном.

Специалисты Государственной инспекции труда после проверки сделали вывод, что причина несчастного случая в несоблюдении требований охраны труда и неудовлетворительной организации производства работ. В частности, конвейер не был оборудован устройством, с помощью которого можно было бы экстренно остановить конвейер из любой точки по его длине.

На предприятие может быть наложен штраф до 80 тысяч рублей, а на должностных лиц – до пяти тысяч рублей, сообщает инспекция труда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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