На вахтовика, который выложил видеообращение о невыплате зарплаты в Воркуте, подали иск о клевете

В середине мая работники компании «Техноспецстрой» записали открытое видеообращение: они жаловались на отсутствие зарплаты в течение трех месяцев и выселение из общежития. Позже прокуратура региона начала проверку по этому факту, работникам фирма выплатила половину задолженности, обещав погасить сумму в кратчайшие сроки. Однако на этом история не завершилась: на одного из авторов видео Алексея Селезнева руководство компании подало заявление в полицию о клевете.

В беседе с «Комсомолкой» заместитель генерального директора компании «Техноспецстрой» Сергей Юшков отмечал: «Многое, о чем наговорили в видео, - неправда. За распространение ложной информации работники будут привлечены к ответственности».

Но позиция вахтовиков остается неизменной. По их словам, они могут предоставить доказательства по всем фактам, о которых говорилось в скандальном видеообращении. Алексей Селезнев отметил, что у работников есть ряд аудиозаписей и других документов, благодаря которым они могут отстоять свою честь в суде.

Напомним, что всего от невыплаты заработной платы пострадали около 40 человек. Ранее вахтовики сообщали о давлении со стороны службы безопасности компании: работников просили удалить видео. В итоге, скандальную запись все же убрали из соцсетей.

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