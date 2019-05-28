2019-05-28T15:31:32+03:00
Общество

Руководство «Техноспецстрой» прокомментировало невыплату зарплаты вахтовикам в Воркуте

Руководство фирмы рассказало, когда погасит всю сумму задолженности перед рабочими
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото - скрин с видеоФото - скрин с видео
Изменить размер текста:

В середине мая несколько месяцев не видевшие зарплату работники компании «Техноспецстрой», отделение которой базируется в Воркуте, выложили видеообращение о своем бедственном положении. После ролика на вахтовиков обратили внимание. В первый день проверки прокуратуры людям выплатили половину задолженности по зарплате — 6 млн рублей. Руководство компании «Техноспецстрой» рассказало «Комсомолке», когда перед рабочими погасят всю сумму долга.

Видео, которое сняли вахтовики в середине мая, вызвало широкий общественный резонанс. После его опубликования на YouTube на предприятии начались проверки прокуратуры. По информации надзорного органа, «Техноспецстрой» уже погасил перед работниками половину задолженности, но рабочие еще ждут выплаты оставшихся шести миллионов:

- Конечно, все будет погашено в полном объеме в кратчайшие сроки. Сейчас мы от заказчика получим деньги и выплатим работникам. Это не от нас зависит, мы работу выполнили, теперь ждем, когда с нами рассчитается заказчик, - объяснил трудности с заработной платой заместитель генерального директора компании Сергей Юшков.

Он отметил, что компания не скрывает своей вины в просрочке зарплаты. За это фирма будет наказана надзорными органами:

- Однако многое, о чем наговорили в видео, - неправда. За распространение ложной информации работники будут привлечены к ответственности, о чем я им говорил. Материалы будут направлены в суд. Но никто преследовать людей не собирается, ни о каких увольнениях или репрессиях речи не идет, - отметил Сергей Юшков

Напомним, что всего от невыплаты заработной платы пострадали около 40 человек. Ранее вахтовики сообщали о давлении со стороны службы безопасности компании: работников просили удалить видео. В итоге, скандальную запись все же убрали из соцсетей. Но позиция вахтовиков остается неизменной. По их словам, они могут предоставить доказательства по всем фактам, о которых говорилось в скандальном видеообращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК проверяет видео о невыплате зарплаты вахтовикам в Воркуте

Рабочие записали ролик о нарушении своих прав (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В столице Коми впервые состоится городской конкурс молодежного творчества «АртДвиж»
В пригороде Сыктывкара обосновалась стая лебедей
В Ухте третий день ищут пропавшую девочку
Ряды редеют: в Коми умирают чаще, чем рождаются
В Печоре мошенник выманил у горожанина деньги, пообещав высокооплачиваемую работу
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ЕГЭ-2019
В Сыктывкаре нашли тела двух пропавших мужчин
В последнюю неделю мая в Коми потеплеет
В сыктывкарском парке установят металлические шары за 730 тысяч рублей
В Сыктывкаре такси врезалось в иномарку: пострадали два человека
Сгоревший дом на улице Энгельса в Сыктывкаре подожгли
На трассе Сыктывкар – Чебоксары столкнулись три иномарки
В Сыктывкаре сгорел дом на Энгельса
На трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск отремонтируют мост
У воркутинца украли из камеры хранения телефон за 90 тысяч
В Усть-Куломском районе столкнулись ВАЗ и Renault: пострадали двое
Ухтинец расплатился за суши билетами Банка приколов
В Сыктывкаре перекроют улицы Кирова и Колхозную
В день последнего звонка двух выпускников в Сыктывкаре доставили в полицию
Под Сыктывкаром пройдет экстремальный забег по лесным тропинкам: «Это почти горный бег»
В Воркуте из-за метели отменены занятия у школьников
На сыктывкарских заправках снова подорожал бензин
Учения ФСБ в Сыктывкаре: преступники "захватили" ледовый дворец "Северная Олимпия"
Покупатель заработал почти 60 тысяч рублей на срыве срока доставки и перепутанных деталях в наборе
Погода на выходные в Коми: лето немного задерживается
Следственный комитет проводит проверку после посадки рейса Петербург-Сургут в аэропорту Сыктывкара
Жителей Эжвы предупреждают о плановых учениях ФСБ