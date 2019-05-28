Руководство «Техноспецстрой» прокомментировало невыплату зарплаты вахтовикам в Воркуте

В середине мая несколько месяцев не видевшие зарплату работники компании «Техноспецстрой», отделение которой базируется в Воркуте, выложили видеообращение о своем бедственном положении. После ролика на вахтовиков обратили внимание. В первый день проверки прокуратуры людям выплатили половину задолженности по зарплате — 6 млн рублей. Руководство компании «Техноспецстрой» рассказало «Комсомолке», когда перед рабочими погасят всю сумму долга.

Видео, которое сняли вахтовики в середине мая, вызвало широкий общественный резонанс. После его опубликования на YouTube на предприятии начались проверки прокуратуры. По информации надзорного органа, «Техноспецстрой» уже погасил перед работниками половину задолженности, но рабочие еще ждут выплаты оставшихся шести миллионов:

- Конечно, все будет погашено в полном объеме в кратчайшие сроки. Сейчас мы от заказчика получим деньги и выплатим работникам. Это не от нас зависит, мы работу выполнили, теперь ждем, когда с нами рассчитается заказчик, - объяснил трудности с заработной платой заместитель генерального директора компании Сергей Юшков.

Он отметил, что компания не скрывает своей вины в просрочке зарплаты. За это фирма будет наказана надзорными органами:

- Однако многое, о чем наговорили в видео, - неправда. За распространение ложной информации работники будут привлечены к ответственности, о чем я им говорил. Материалы будут направлены в суд. Но никто преследовать людей не собирается, ни о каких увольнениях или репрессиях речи не идет, - отметил Сергей Юшков

Напомним, что всего от невыплаты заработной платы пострадали около 40 человек. Ранее вахтовики сообщали о давлении со стороны службы безопасности компании: работников просили удалить видео. В итоге, скандальную запись все же убрали из соцсетей. Но позиция вахтовиков остается неизменной. По их словам, они могут предоставить доказательства по всем фактам, о которых говорилось в скандальном видеообращении.

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