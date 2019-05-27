Вахтовикам Воркуты, которые выложили скандальное видеообращение, выплатили половину зарплаты

В середине мая несколько месяцев не видевшие зарплату работники «Техноспецстрой» выложили видеообращение о своем бедственном положении. После ролика на вахтовиков в Воркуте обратили внимание. В первый день в первый же день проверки прокуратуры руководство компании выплатило людям половину задолженности — 6 млн рублей.

В двухминутном ролике мужчины рассказали, что в марте и апреле этого года работали за идею. При этом стройка не останавливалась ни на один день. Состояние неизвестности и подтолкнуло людей снять видео, которое вызвало широкий общественный резонанс. В первый же день после его опубликования на странице депутата Владимира Тищенко на место выехал прокурор заполярного города.

- Ориентировочно сумма задолженности за март и апрель составляла 12 млн рублей. В ходе проверочных мероприятий в первый же день руководство компании выплатило людям половину задолженности — 6 млн рублей. В настоящее время взяты объяснения и заявления от работников для подготовки исковых заявлений. Проверка еще не завершилась. Есть надежда, что до ее конца вся задолженность будет погашена в полном объеме, - рассказал «Комсомолке» прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Сергей Киселев.

Всего от невыплаты заработной платы пострадали около 40 человек. Ранее вахтовики сообщали о давлении со стороны службы безопасности компании: работников просили удалить видео. В итоге, скандальную запись все же убрали из соцсетей.

- Ребята попросили меня убрать ролик и написали докладную, что в случае погашения задолженности претензий иметь не будут, - отметил автор видео, депутат городского совета Воркуты Владимир Тищенко. Он в свое время также помогал бастующим работникам воркутинского подразделения «СК Север».

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