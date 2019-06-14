2019-06-14T09:51:43+03:00
Общество

«Ростелеком» выступил техническим партнером «Велоночи-2019» в Коми

12 июня в Республике Коми состоялся традиционный праздник любителей велосипедного спорта «Велоночь-2019»
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Фото: ПАО "Ростелеком"Фото: ПАО "Ростелеком"
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«Ростелеком» создал для участников мероприятия свободную зону Wi-Fi на базе услуги «Wi-Fi для бизнеса». Это идеальное решение организации гостевого доступа в интернет с соблюдением российского законодательства и с максимально простым управлением настройками сетей и доступом.

Директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев:

Фото: ПАО "Ростелеком"

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Без сомнения, «Велоночь» – одно из наиболее ярких мероприятий нашей республики, которое собирает очень много поклонников велоспорта. Не исключение и этот год. И каждое обращение организаторов к нам – это своего рода вызов нашему профессионализму. Если в прошлом году мы помогали провести видеотрансляцию «Велоночи», демонстрируя возможности мобильной связи «Ростелекома»,то в этом году мы показали удобство и эффективность услуги«Wi-Fi для бизнеса». Онапользуется популярностью у банков, кафе и ресторанов, гостиниц, общественных центров и других компаний, чья деятельность связана с большим количеством посетителей».

Главный редактор БНК Алексей Лазарев:

«По технологичности «Велоночь» в Сыктывкаре, пожалуй, самая продвинутая наСеверо-Западе. Мы благодарны нашему ведущему оператору «Ростелекому» за поддержку всех наших идей, связанных с телекоммуникациями. И, конечно, спасибо за долговременное партнерство, за профессионализм и оперативность наших связистов. И еще отдельно отмечу, что руководство Коми филиала не просто поддерживает «Велоночь», а ежегодно принимает участие в этой акции во главе с директором филиала».

Кроме того, компания «Ростелеком» предоставила организаторам небольшие технологичные подаркидля розыгрыша призов среди участников «Велоночи». Это наручные смарт-часы, модем для мобильной связи, беспроводное зарядное устройство.

*Велопробег «Велоночь» проводится в Республике Коми седьмой год подряд. В 2013 году участниками первой «Велоночи» стали 520 человек. Год спустя по улицам Сыктывкара проехалипочти 1500 велосипедистов, по несколько сотен человек собрались на аналогичные акции в Воркуте, Ухте и Усинске. В 2015 году участниками «Велоночи» в столице Коми стали более 2500 человек. На четвертую встречу в Сыктывкаре в 2016 году приехали уже больше 4000 велолюбителей. Пятая «Велоночь-2017» стала рекордной по числу участников – браслеты получили 5412 велолюбителей. В 2018 году зарегистрировано 3300 участников в Сыктывкаре. В 2019 – 3800.

ИСТОЧНИК KP.RU

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