В Сыктывкаре на Троицу изменится схема движения автобусов

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-14T16:33:28+03:00

На этих выходных некоторые сыктывкарские автобусы изменят свой маршрут

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В канун и в день Святой Троицы изменятся расписания движений ряда сыктывкарских автобусов

Корректировки на период 15 и 16 июня затронут маршруты № 21, № 24 и № 25. Таким образом обеспечивается транспортная доступность кладбищ, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» в период проведения «Родительской субботы» и Святой Троицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU