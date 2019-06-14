В Сыктывкаре на Троицу изменится схема движения автобусов
Корректировки затронут три маршрута
На этих выходных некоторые сыктывкарские автобусы изменят свой маршрут
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В канун и в день Святой Троицы изменятся расписания движений ряда сыктывкарских автобусов
Корректировки на период 15 и 16 июня затронут маршруты № 21, № 24 и № 25. Таким образом обеспечивается транспортная доступность кладбищ, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» в период проведения «Родительской субботы» и Святой Троицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU