2019-06-24T09:27:56+03:00
Общество

СК возбудил дело после травмирования ребенка на площадке в Ухте

В Ухте перекладина упала на голову шестилетней девочки и проломила ей череп
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В рамках расследования назначена экспертизаВ рамках расследования назначена экспертизаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ухте возбудили уголовное дело после травмирования девочки отвалившимся металлическим фрагментом на детской площадке, сообщает СУ СК по России в Коми.

На прошлой неделе в одном из ухтинских дворов шестилетняя девочка играла на конструкции в виде горки, которая была прикреплена тросами к металлической перекладине. В какой-то момент перекладина оторвалась и пробила ребенку голову. Малышку бортом санавиации Центра медицины катастроф доставили в отделении нейрохирургии Коми республиканской детской клинической больницы. Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

Следователи Ухты возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 уголовного кодекса). Следователи изъяли конструкцию, упавшую на ребенка, назначили необходимые экспертизы и допросили лиц, ответственных за установку и эксплуатацию игрового оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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