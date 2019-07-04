2019-07-04T09:44:59+03:00
Общество

«Единая Россия» в Коми исключила из своих рядов фигурантов «дела Гайзера»

Решение связано с вынесенным приговором суда
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Президиум политсовета «Единой России» 3 июля исключил из своих рядов экс-глав Коми Вячеслава Гайзера и Владимира Торлопова, а также экс-спикера Госсовета Игоря Ковзеля, сообщает БНК.

Членство чиновников высшего звена приостановили после возбуждения уголовного дела. Приговор суда дал партии возможность исключить осужденных фигурантов «дела Гайзера».

Напомним, что 10 июня Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей.

Его признали виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере, а также в получении взятки. При этом судья снял обвинения в организации преступного сообщества.

Бывший спикер республиканского парламента Игорь Ковзельполучил шесть лет колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Суд оправдал его по статьям 210 (участие в ОПС) и 290 (получение взятки) Уголовного кодекса РФ. Ковзель полностью отбудет свой срок уже в сентябре 2019 года.

Экс-главу Коми Владимира Торлопова, который до этого находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Его приговорили к 6,6 годам колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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