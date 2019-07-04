2019-07-04T16:34:26+03:00
Общество

В Корткеросе таксист торговал водкой из машины

Этот факт зафиксировали правоохранители
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Корткеросском районе Коми таксист продавал водку прямо из своей машины. Этот факт зафиксировали правоохранители, мужчину ждет возбуждение административного дела, сообщает МВД по Коми.

Это не единственный факт нелегальной продажи спиртного, которые выявили полицейские в рамках специального рейда. Чуть позже еще одного жителя Корткеросса поймали на продаже водки из салона своего авто ВАЗ-2110. В этот же день с поличным попалась жительница деревни Важкурья Корткеросского района, которая продала два флакона лосьона «Веснушка» объемом 100 мл.

- В настоящее время по всем трем фактам решается вопрос о назначении экспертизы и возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», - сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Продает алкоголь из машины_видео МВД по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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