Три человека погибли на пожаре в Корткеросском районе Коми

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-16T09:38:58+03:00

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На пожаре в поселке Пезмог в Корткеросском районе Коми погибло три человека, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

16 июля в 01:37 в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном жилом доме, расположенном на улице Братьев Покровских.

- Огнеборцы прибыли на место вызова через 16 минут. В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех человек - двое мужчин (1950 и 1977 г.р.) и женщина (1965 г.р.), - сообщает источник.

В 03.21 пожар ликвидировали. Причины пожара устанавливаются органами дознания МЧС России. В тушении было задействовано две единицы пожарно-спасательной техники и шесть огнеборцев.

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Мы побывали на месте происшествия и узнали подробности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU