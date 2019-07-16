«Лиза Алерт» в Коми ищет добровольцев

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-16T09:49:32+03:00

Для успешной работы требуется больше людей, готовых выйти на поиски без вести пропавших

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Коми нуждается в добровольцах. Сейчас движение активно действует в Печоре, Усинске и Сыктывкаре. Для успешной работы требуется больше людей, готовых выйти на поиски без вести пропавших.

Как сообщают добровольцы «Лиза Алерт» в своей группе «ВКонтакте», в регионе увеличивается количество активных поисков пропавших людей. Отряд продолжает развиваться, поэтому объявил набор добровольцев.

Сейчас «Лиза Алерт» в Коми нуждается в поисковиках (для поисков в лесу и городе), инфокоординаторах (люди, которые владеют всей информацией по поиску), добровольцах для обзвона больниц (группа коротких прозвонов) и для распространения информации по сети (группа репостов).

- Даже 10 минут твоего времени, потраченные перед сном на благое дело, могут помочь кому-то вернуться домой, - пишут волонтеры «Лиза Алерт».

Чтобы вступить в отряд надо заполнить анкету. Все имеющиеся вопросы можно задать по телефону горячей Линии 8-800-700-54-52, также можно подписаться на рассылку и получать уведомления о пропавших в окрестностях.

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ИСТОЧНИК KP.RU