В Печоре умерла 3-летняя девочка, выпавшая из окна второго этажа
Выпавшая из окна трехлетняя жительница Печоры скончалась в больнице. Сегодня, 16 июля, малышку похоронят, сообщают в соцсетях.
Инцидент произошел на прошлой неделе в общежитие Печоры. Девочка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса девочки. Вместе с сеткой она выпала с высоты второго этажа на улицу. Малышку госпитализировали, спустя несколько дней она скончалась в больнице.
Известно, что семья благополучная, на учете в органах внутренних дел не состоит. В настоящее время СУ СК России по Коми проводит проверку по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК). Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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ИСТОЧНИК KP.RU