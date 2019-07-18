2019-07-18T15:41:40+03:00
Общество

Знаменитый пловец из Коми Александр Сухоруков впервые станет папой

Семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике 23-летняя Маргарита Мамун подарит ему первенца
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото InstagramФото Instagram
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Семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике 23-летняя Маргарита Мамун станет мамой. Об этом красноречиво говорит фотография, где девушку с округлившимся животиком обнимает ее муж — знаменитый пловец, уроженец Коми Александр Сухоруков.

На опубликованном в Instagram снимке 31-летний спортсмен нежно обнимает супругу со спины на фоне джунглей и песчаного пляжа. Судя по снимкам будущие родители отдыхают на Мальдивах. Среди десятка счастливых фото на фоне голубого неба и пальм - «беременный» снимок собрал больше всего лайков — 105 тысяч за 19 часов.

Отметим, что Александр Сухоруков познакомился с Маргаритой Мамун в 2013 года. В 2016 году после ее победы на Олимпиаде Сухоруков заявил, что задумывается о свадьбе с Мамун. 8 сентября 2017 года пловец из Коми исполнил свое желание - свадьба состоялась.

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Олимпийская чемпионка откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с Александром Сухоруковым, о зарождении их любви и о свадьбе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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