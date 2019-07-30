В Сыктывкаре водитель без прав устроил массовое ДТП, пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-30T10:26:24+03:00

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В Сыктывкаре водитель без прав устроил массовое ДТП. В аварии пострадали три человека, в том числе 15-летний подросток, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Вчера, 29 июля, около 20:34 водитель без прав на «Оке» ехал по второстепенной дороге по улице Пушкина. На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущества движения и впечатался в «Опель Мокка», который ехал по главной дороге улицы Гаражная в направлении Сысолького шоссе. От силы удара иномарку «отрикошетило» на два стоящих по второстепенной дороге улицы Пушкина авто - «Тойота Фортунер» и «Рено Гранд Сценик».

Мужчина, который находился за рулем советского авто, получил тупую травму грудной клетки. Его пассажиры тоже пострадали: мужчина 1951 года рождения получил рваную рану лба, а подросток 2004 года рождения — острую реакцию на стресс. Все они не были госпитализированы.

Водитель «Оки» имеет страж вождения с 2009 года. Срок действия прав управления авто у него закончился в апреле 2019 года. В отношении мужчины составили четыре административных материала (за отсутствие прав, полиса ОСАГО, ремней безопасности и движения без включенных световых приборов). Отечественное авто отогнали на штрафстоянку.

Повреждения Опеля

Повреждения Оки

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ИСТОЧНИК KP.RU