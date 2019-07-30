На День Эжвы выступит знаменитая фолк-певица Марина Девятова

30 Июль 13:08 2019-07-30T13:43:18+03:00

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17 августа Эжвинский район Сыктывкара отметит свое 56-летие в формате народного праздника «По-нашему». Местная администрация публикует афишу праздничных мероприятий.

- С 11.00 до 16.00 на Слободской площади пройдет «Праздников праздник и торжество из торжеств». Здесь же пройдет фестиваль национальных праздников «Гажа Котыр» с участием национально-культурных автономий, объединений и коллективов. Не обойдется и без традиционного, любимого всеми конкурса «Мисс Слобожанка» и праздничной Слободской ярмарки с национальными особенностями.

- С 11.00 до 16.00 в парковой зоне по улице Славы расположится театральный пикник «В своем репертуаре». Здесь выступят профессиональные и любительские театральные коллективы города Сыктывкара и районов Коми. Гости праздника смогут поучаствовать в театральных мастер-классах, узнать об истории театра в Эжве, посетить торговые ряды и сделать фото на память в тематических фотозонах. Сладкоежек ожидает фестиваль «Сладостей и Радостей».

- С 16.00 до 20.00 на улице Славы для авто и мотолюбителей пройдет фестиваль техники «PROдвижение». В программе фестиваля соревнования радиоуправляемых моделей «Управляй мечтой», соревнования на мастерство управления мотоциклом «Мотоджимхана», соревнования на мастерство вождения автомобиля «Автомногоборье», заезды квадроциклов «КвадроРалли», соревнования по автозвуку.

- В 19.30 стартует вечерняя программа «Звёзды над Вычегдой», которая начнется на стадионе спортивного комплекса «Бумажник» Зрителей ждет театрализованный интерактивный блок «На ретро волнах» и выступление кавер-группы «Old school Komi». Завершит вечер выступление известной российской певицы Марины Девятовой и шоу-балета «ЯR-DANCE».

- В 22.00 в небе над стадионом зажжется праздничный фейерверк.

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Певице понравился Сыктывкар и его «уютные улочки». Столицу Коми она сравнила со своим родным Ужгородом, где выросла «на райончике, сидя на корточках» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU