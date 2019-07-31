Жители Коми могут внести корректировки в закон о дополнительном миллиарде для семей с детьми

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-31T08:47:30+03:00

До 8 августа люди могут оставить замечания и предложения по проекту закона

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На республиканском портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов разместили законопроект о ежегодном выделении миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми. До 8 августа жители Коми могут оставить замечания и предложения по проекту закона.

Миллиард уйдет на материальную поддержку семей с детьми. Например, 150 тысяч рублей будут платить при рождении первого ребенка. Будет увеличен критерий нуждаемости, благодаря которым льготы на детсад будут получать не 20 тысяч семей, как прежде, а целых 50.

Также планируется увеличить размер республиканского ежемесячного пособия на ребенка. Оно предоставляется малоимущим семьям. Размеры варьируются в зависимости от возраста и категории получателей. После изменений базовые размеры пособия могут составить от 1000 до 2200 рублей. На эти суммы будет начисляться районный коэффициент. Предлагается расширить категорию детей, на которых назначается это пособие.

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Сегодня завершается прием предложений от населения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU