2019-07-31T08:47:30+03:00
Общество

Жители Коми могут внести корректировки в закон о дополнительном миллиарде для семей с детьми

До 8 августа люди могут оставить замечания и предложения по проекту закона
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Миллиард уйдет на материальную поддержку семей с детьмиМиллиард уйдет на материальную поддержку семей с детьмиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На республиканском портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов разместили законопроект о ежегодном выделении миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми. До 8 августа жители Коми могут оставить замечания и предложения по проекту закона.

Миллиард уйдет на материальную поддержку семей с детьми. Например, 150 тысяч рублей будут платить при рождении первого ребенка. Будет увеличен критерий нуждаемости, благодаря которым льготы на детсад будут получать не 20 тысяч семей, как прежде, а целых 50.

Также планируется увеличить размер республиканского ежемесячного пособия на ребенка. Оно предоставляется малоимущим семьям. Размеры варьируются в зависимости от возраста и категории получателей. После изменений базовые размеры пособия могут составить от 1000 до 2200 рублей. На эти суммы будет начисляться районный коэффициент. Предлагается расширить категорию детей, на которых назначается это пособие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У жителей Коми остался последний шанс внести корректировки в «мусорный» законопроект

Сегодня завершается прием предложений от населения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось фото снаряда, который нашли дети в заброшенном бараке в городе Микунь
Холодное лето 2019-го. Синоптики Коми огорчили погодой на начало августа
Вице-премьер Коми облетел на вертолете пострадавшие от дождей территории в Усть-Куломском районе
В Прилузском районе 41-летний садист поджег собутыльницу
В Усть-Куломском районе большегрузами разрушен мост, в изоляции оказались жители поселка Белоборск
Сыктывкарская мэрия собирается взять кредиты на 350 миллионов рублей
Борьба с трещинами: в Сыктывкаре выделили еще три млн на ремонт дорог
На День Эжвы выступит знаменитая фолк-певица Марина Девятова
В Сыктывкаре водитель без прав устроил массовое ДТП, пострадали три человека
Три района Коми объявили временно опасными из-за падения частей ракеты «Союз-2»
Скорая помогает. В Коми медики вытянули из непроходимой грязи рейсовый автобус
Республика Коми занимает четвертое место в рейтинге криминогенности регионов
В Сыктывкаре ВАЗ врезался в Kia и улетел в кювет
На газопроводе под Вуктылом произошел взрыв и пожар
В Ухте нашлась 17-летняя девушка, которая пропала полмесяца назад
В Ухте у 81-летней женщины мошенники украли 100 тысяч
Подросток, пропавший в Выльгорте, вернулся домой
В Выльгорте ищут 14-летнего ребенка
У ухтинки лжебанкиры украли 100 тысяч рублей
На пожаре в Сыктывкаре погиб мужчина