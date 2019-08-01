Получившая грант в полмиллиона рублей сыктывкарка объявила кастинг для документального фильма

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-01T09:34:14+03:00

В кастинге может принять участие любой житель России от 18 до 45 лет

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Сыктывкарка Екатерина Киселева выступит режиссером документального фильма «Место силы», повествующем о походе группы из четырех человек на плато Маньпупунёр. Главных героев фильма ищут с помощью кастинга, который продлится до конца августа.

В кастинге может принять участие любой житель России от 18 до 45 лет. Стоимость 8-дневной экспедиции берут на себя организаторы проекта. Для того, чтобы попытать счастье, нужно просто заполнить анкету и прикрепить к ней видеоролик. В нем участник кастинга в свободной форме отвечает на два вопроса - о смысле жизни и о месте силы.

Победители кастинга - 4 человека - примут участие в экспедиции на плато Маньпупунёр через печально известный перевал Дятлова и гору Отортен. На съемках будет использоваться метод наблюдения, то есть режиссер не станет вмешиваться в ход событий: это основной принцип документалистики. Сама Елизавета определяет свой проект, как фильм о родине и человеческой душе.

Съемки фильма возможны благодаря гранту в 500 тысяч рублей, который получила выпускница Казанского государственного института культуры Елизавета Киселева на форуме «Алтай – территория развития». Ко всему прочему, талантливая девушка - победитель Челябинского питчинга кинопроектов в 2018 году и лауреат международных кинофестивалей.

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ИСТОЧНИК KP.RU