В Усть-Куломском районе ведутся поиски утонувших мальчиков: дети упали в воду во время рыбалки
Трагедия произошла вблизи поселка Югыдяг
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Сегодня в 11:05 в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района от очевидцев поступило сообщение о том, что не вернулись с рыбалки в районе поселка Югыдяг мальчики 2006 и 2016 годов рождения.
На данный момент на месте происшествия ведутся поиски детей. К поисковым работам привлечены поисково-спасательные подразделения, оперативная группа Главного управления, группа спасателей «Спас-Коми».
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Об этом сообщает источник, близкий к ситуации (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU