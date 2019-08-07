В Сыктывкаре закрыли городской пляж

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-07T11:49:43+03:00

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В столице Коми официально закрыт городской пляж в местечке Кируль. Постановление о завершении пляжного сезона подписала вчера и.о. мэра Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Не трудно догадаться о причинах столь раннего закрытия пляжа - погода в последнее время не балует теплом, и, скорее всего, до конца лета настоящих жарких дней уже не будет.

Отметим, что закрытие пляжного сезона означает, что на береговой территории прекратят дежурство сотрудники спасательной службы.

Напомним, что официально загорать на пляже было разрешено со 2 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU