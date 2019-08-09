В Печоре из-за сильных дождей затопило два водозабора
Вчера на Печору обрушился ливень, после которого затопило местные водозаборы «Железнодорожный» и «Речной. В результате МУП «Горводоканал» вынужден проводить ряд профилактических работ с использованием хлорсодержащих реагентов.
Для предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий паводка и снижения угрозы здоровью населения МУП «Горводоканал» усилил лабораторный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды в разводящей сети холодного водоснабжения.
С целью исключения возможности распространения кишечных инфекций, связанных с водным фактором передачи инфекции, местным жителям настоятельно рекомендуется использовать только кипяченую воду.
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ИСТОЧНИК KP.RU