В Печоре из-за сильных дождей затопило два водозабора

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-09T09:12:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера на Печору обрушился ливень, после которого затопило местные водозаборы «Железнодорожный» и «Речной. В результате МУП «Горводоканал» вынужден проводить ряд профилактических работ с использованием хлорсодержащих реагентов.

Для предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий паводка и снижения угрозы здоровью населения МУП «Горводоканал» усилил лабораторный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды в разводящей сети холодного водоснабжения.

С целью исключения возможности распространения кишечных инфекций, связанных с водным фактором передачи инфекции, местным жителям настоятельно рекомендуется использовать только кипяченую воду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как спасали водителей и пассажиров машин, застрявших на затопленном участке трассе Усть-Кулом - Керчомъя [ВИДЕО] Местный житель перевозил людей на лодке через затопленный лес (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU