Как спасали водителей и пассажиров машин, застрявших на затопленном участке трассы Усть-Кулом - Керчомъя [ВИДЕО]

Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

Власти Усть-Куломского района пытаются ликвидировать последствия неожиданного паводка, спровоцированного обильными ливнями. Напомним, в ночь с 15 на 16 июля в результате сильных дождей из берегов вышли мелкие речушки и болота. Осадки и реки размыли жизненно важные дороги. Без транспортного сообщения с Усть-Куломом остались 9 населенных пунктов, а 11 деревень, сел и поселков лишились дорожной связи не только с райцентром, но и между собой.

"КП в Коми" продолжает следить за развитием ситуации. Сегодня в редакцию стали поступать фотографии и видео последствий разгула стихии. В частности, Елена Белова предоставила "Комсомолке" видео спасения автомобилистов, застрявших на автодороге Усть-Кулом-Керчомъя. Коротенький сюжет был снят вчера в 11 часов дня.

- Люди ехали домой из Усть-Кулома. В трех автомобилях находилось 12 человек, из них пятеро детей. Вода размыла дорогу и машины вынуждены были остановиться, - описала ситуацию Елена Белова.

На помощь пришла глава администрации Керчомъя Нина Лодыгина. Она привлекла к спасению пожарные службы. Интересный факт: один житель села Степан Уляшев привез свою лодку.

- На лодке людей переправили через лес. В лесу течение несильное, поэтому решили довезти людей в Керчомъя в лодке. Молодцы, герои, не испугались, "не зажали" свою технику", - восхищается неравнодушными селянами Елена Белова.

Машины автовладельцам пришлось бросить там, на размытой дороге.

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