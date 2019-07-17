В Усть-Куломе восстанавливается движение автобусов, уже вечером в село привезут пассажиров

"Комсомолка" продолжает следить за развитием ситуации в Усть-Куломском районе, где по причине обильных осадков были подтоплены и размыты дороги, и девять населенных пунктов оказались отрезаны от "большой земли". По прогнозу синоптиков, сегодня и вплоть до выходных в муниципалитете дождей не будет.

Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

К сегодняшнему вечеру в Усть-Куломе планируется восстановить автобусные пассажирские перевозки. Об этом "КП в Коми" сообщил Сергей Рубан, руководитель администрации района.

- На два дня, 16 и 17 июля, было прервано автобусное сообщение официальных перевозчиков. Но уже сегодня вечером в райцентр прибудет первый автобус, - проинформировал "КП в Коми" руководитель администрации Усть-Куломского района.

Разрушенный мост на дороге Зимстан- Нижний Воч. Фото: Нина Мартюшева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

Власти района уточнили для "КП в Коми" все населенные пункты, пострадавшие от разгула стихии, - это поселки Тимшер, Лопъювад, Зимстан, село Нижний Воч, деревня Верхний Воч и села Керчомъя, Вольдино, Пузла, Деревянск, Аныб, Руч и Пожег. До 21 июля прекращены движения автобусов со следующими населёнными пунктами: Тимшер, Пузла, Зимстан, Нижний Воч, Диасёръя. Закрыты понтонные переправы в СП «Вольдино» и в СП "Пожег" (в районе д. Кырныша). Там организована лодочная переправа.

Фото: Наталия Яненкова в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

После обильных осадков было нарушено транспортное сообщение между населёнными пунктами Габово и Дзёль, размыто дорожное полотно на дороге республиканского значения «Усть-Кулом – Керчомъя - Гайны (на 35-36 км, 17 км), также размыто дорожное полотно между Верхним Воч и Нижним Воч.

На отрезанных территориях проживает 3008 человек, в том числе 680 детей. Запас продовольствия и медикаментов там имеется. При необходимости будут привлечены силы санавиации.

Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

В настоящее время проводить ремонтно-восстановительные работы не представляется возможным. К отдельным подтопленным территориям просто не подобраться. Работы по ремонту и восстановлению дорожного полотна будут проводиться, когда уйдет вода.

Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

А, тем временем, люди продолжают выкладывать фотографии и публиковать видео последствий разгула стихии. К примеру, сыктывкарка Ксюша Таскаева сообщила на личной странице, что команда плотников не смогла прорваться по грунтовке "Керчомъя - Зимстан".

- Там потоп после сегодняшней ночной бури. Лесные ручьи вышли из берегов и залили полотно дороги. Смыло один из мостов. Водитель боится ехать даже на лесовозной машине, - сообщает Ксюша Таскаева в "ВК".

Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

Светлана Коновалова характеризует ситуацию, как "действительно страшную": "На данный момент мы полностью отрезаны от "большой земли". А теперь представьте: у пенсионера сердечный приступ, у ребёнка аппендицит или преждевременные роды у женщины."

Юрий Морохин опубликовал фотографию разрушенного моста, расположенного на дороге Зимстан- Нижний Воч.

Фото: Юрий Морохин в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

Словом, последствия внезапного мощного ливня местное население воспринимает с большим негативом. И мало кто верит в быстрое восстановление разрушенных мостов и дорог.

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