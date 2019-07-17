Обильные дожди и грозы покидают подтопленные территории Усть-Куломского района
"КП в Коми" продолжает следить за ситуацией в Усть-Куломском районе, в котором из-за обильных осадков размыло грунтовые дороги и несколько населенных пунктов лишились транспортного сообщения. Сегодня по прогнозу синоптиков в муниципалитете дождей не будет.
Дорога Логинъяг-Керчемъя в районе реки Виль. Фото: группа "Подслушано Усть-Кулом | Усть-Куломский район" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
Подтопление территорий Усть-Куломского района вызвано аномальными дождями, которые в регион принес циклон из Казахстана. Деревни и поселки на юге муниципалитета заливало в ночь с понедельника на вторник и на протяжении вчерашнего дня. Уровень выпавших осадков составил 50 мм. Сейчас холодный фронт перемещается на север, а вместе с ним уйдут и ливни. Но уже в ближайшие выходные муниципалитет накроет очередной циклон, который придет из Москвы. Прогнозируется, что уровень осадков не будет столь критическим. Об этом "Комсомолке" сообщили в Коми ЦГМС.
Фото: группа "Подслушано Усть-Кулом | Усть-Куломский район" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
Напомним, теперь невозможно добраться к Зимстану, Керчомъе, Климовску, Логинъягу, Габово, Дзель, Нижнему и Верхнему Вочу. "Грунтовки" размыло между деревнями и поселками, 3 тысячи человек оказались отрезаны от мира. Водой залило огороды и подсобное хозяйство. Жилые дома не пострадали, об этом рассказал "КП в Коми" Сергей Рубан, руководитель администрации Усть-Куломского района. Он подчеркнул, что, как только сойдет вода в районе начнутся работы по устранению последствий водной стихии.
Дорога Логинъяг-Керчемъя в районе реки Виль. Фото: группа "Подслушано Усть-Кулом | Усть-Куломский район" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
Жители территорий, оказавшихся в зоне подтопления, выкладывают в соцсети фотографии и видео последствий обильных ливней.
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Река Выль Усть-Куломский район.mp4.Из-за обильных осадков в Усть-Куломском районе вышли из берегов реки и болота. Вот что происходит на мосту через речку Выль. Видео: группа "Подслушано Усть-Кулом" в соцсети "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU