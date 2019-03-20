В Коми село Дзель лишится собственной администрации и депутатов

В Коми объединят два сельских поселения - Дзель и Зимстан, теперь оба поселка будут работать под крылом общей администрации в Зимстане. Вопрос слияния двух муниципальных образований обсуждался сегодня на комитетах Государственного Совета РК, а завтра депутаты рассмотрят его на заседании парламентской сессии.

Цель объединения - экономия бюджетных средств. Об этом в интервью "КП в Коми" сообщил руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан.

- На содержание аппарата администраций небольших сельских поселений нередко средств уходит куда больше, чем на нужды населенного пункта. Именно поэтому прорабатывается план объединения сельских поселений, - разъяснил Сергей Рубан.

Уже подсчитано, что экономия составит 2,3 млн рублей. Муниципальный руководитель отметил, что между Зимстаном и Дзелем расстояние 40 километров. И это не так уж и много.

- У нас есть поселение, удаленное от административного центра на 60 километров. Управляемость в этом случае не нарушена, - подчеркнул руководитель Усть-Куломского района.

После объединения в Дзеле будет распущен местный совет, а вместо аппарата останется один специалист на 0,5 ставки. Ему предстоит взять на себя весь документооборот: выдавать гражданам справки, принимать заявления в районную или поселковую администрацию. Совет села Дзель будет распущен, а в сентябре 2019 года в Зимстане пройдут выборы объединенного депутатского корпуса.

Сейчас в селе Дзель (вместе с селом Гам, которое давно входит в его состав) проживает 200 человек, а в Зимстане, с учетом включенных в его состав населенных пунктов, - около 2 тысяч.

Процесс слияния населенных пунктов в Усть-Куломском районе продолжится. На очереди - село Носим, которому предстоит присоединиться к Усть-Кулому, а также сельские поселения Руч и Аныб.

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