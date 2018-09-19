Поселок Ком, в котором осталось 34 жителя, лишится муниципального статуса

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-19T14:48:00+03:00

На территории Коми немало заброшенных или вымирающих поселков, в которых практически никого не осталось. Некогда процветавший поселок Ком - один из них. Фото: alexhitrov.livejournal.ru

Населенный пункт присоединят к поселку Кузьель, удаленный от него на 34 километра

Изменить размер текста: A A

Два сельских поселения скоро объединятся в одно муниципальное образование, то есть будут иметь один сельсовет. Вымирающий поселок Ком, в котором осталось 34 жителя, присоединят к поселку Кузьель, где официально проживают 124 человека. Отметим, что оба населенных пункта расположены в Койгородском районе.

Поселок Ком существует с 50-х годов прошлого века, когда-то там процветало лесопроизводство. А сейчас там не осталось ни одного предприятия, нет ни магазинов, ни даже фельдшерстко-акушерского пункта. Из учреждений культуры действуют только клуб и библиотека, но специалисты приезжают туда строго по графику. А жителей в поселке всего-ничего - 34 человека, большинство из которых уже давно на пенсии.

- У поселка Ком крайне низкая доходная база, поскольку там уже давно не производства. Сейчас доходов данного муниципалитета не хватает даже на содержание органов местного самоуправления, то есть сельсовета, - объяснила причину слияния муниципальных образований Антонида Главинская, глава муниципального района "Корткеросский".

На сегодняшнем заседании комитетов Госсовета Коми депутаты рассмотрели вопрос о слиянии двух поселков - Кома и Кузьеля. Де-факто, этот вопрос никак не отразиться на привычной жизни вымирающего населенного пункта, но позволит оптимизировать вопрос самоуправления на местах.

В законопроекте уточняется: в состав муниципального образования сельское поселение "Ком" входят два населенных пункта - Ком и Усть-Воктым. Теперь оба поселка окажутся в подчинении сельсовету Кузьеля. Отметим, что Ком расположен в 34 километрах от Кузьеля, а Усть-Воктым поближе - в 28 километрах.

На парламентских комитетах депутаты одобрили вопрос слияния населенных пунктов. Завтра законопроект будет рассмотрен на заседании сессии Госсовета Коми.