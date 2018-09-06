Финский журналист побывал в вымирающих деревнях на берегу Печоры

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-06T14:24:59+03:00

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Финский журналист Песка Хакала совершил путешествие по вымирающим деревням и селам на берегу Печоры. Некогда процветавшие населенные пункты сейчас переживают упадок: люди там живут натуральным хозяйством и ничего не знают о современных средствах связи. Унылая северная глушь привлекает в основном религиозных отшельников. Такое впечатление сложилось у гостя из Суоми, побывавшего в селах Усть-Унья и Курья, поселке Якша, деревне Волоснице, селе Курья, кордонах Полой и Шижим.

Автор репортажа проводит параллели с западной Европой. Там глубинку поддерживают государства при помощи финансовой поддержки сельскому хозяйству и различных программ. В России отдаленные районы остались во власти Господа. Всевышний создал все условия для отшельничества и долгих молитв. К примеру, в Усть-Унье никогда не было мобильной связи. Единственный в селе проводной телефон находится на почте, там можно заказывать продукты из Комсомольска, находящегося в 90 километрах отсюда. Дизельные генераторы позволяют зажигать лампы утром и вечером. Вместо холодильников приходится придумывать другие способы хранения продуктов.

Следующий пункт путешествия — село Якша, где действует лосеферма. Там корреспондент познакомился с гидом по Печоро-Илычскому заповеднику Виктором Квасовым.

- Я пробовал жить в городе, но там я только впадал в депрессию,— объяснил выбор места жительства Виктор Квасов.

В репортаже Песка Хакала фокусирует внимание читателей на числе жителей, оставшихся в деревнях и селах. В Усть-Унье — 25 человек, в Волоснице — 13 человек, в кордоне Полой — 1 человек, в Шижиме — 2 человека. Отдельные населенные пункты имеют богатую историю. К примеру, Волоснице в следующем году исполнился 350 лет. Местные жители утверждают, что и больше. Если бы не упадок, то Волосница наравне с Усть-Цильмой могла претендовать на статус уникальной локации русских на земле зырян.

- До Перми отсюда ровно 600 километров. По преданию, жители попали в эти края оттуда. По эту сторону Троицко-Печорска на коми никто не говорит. Здесь мы все, конечно, русские, - рассказал финскому журналисту историю появления Волосницы коренной житель деревни Михаил Машин.

Люди давно покинули эти места, чтобы оказаться ближе к цивилизации. И лишь единицы приезжают в заброшенные деревеньки в поисках умиротворения и одиночества. В кордоне Полой гость из Финляндии познакомился с 42-летним Женей Капчуком, который переехал сюда год назад из Москвы. Он живет здесь в крохотной избе с комнаткой и кухней, во дворе — баня, пристройка и сарай. У Евгения много религиозной литературы, которую можно читать под светом лампы. Если, конечно, не забыл зарядить аккумулятор.

- Мой предшественник прожил здесь 20 лет. И я пока по Москве не скучаю, — рассуждает неразговорчивый Капчук и не дает себя сфотографировать.

Для религиозных людей отвесные берега Печоры — довольно логичный выбор, поскольку среди местного населения много староверов. Люди живут в этих глухих лесах сотни или даже миллионы лет, человек вряд ли окончательно покинет эти места. К такому выводу пришел иностранный гость в конце своего путешествия.