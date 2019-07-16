2019-07-16T18:32:32+03:00
Происшествия

"От "большой земли" отрезаны 3 тысячи человек - все они обеспечены питанием", - руководитель Усть-Куломского района рассказал о ситуации в зоне подтопления

Размыло только дороги и огороды, до жилых домов вода не добралась
Алиса КОЗЛОВА
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В Усть-Куломском районе затоплены водой или размыты важнейшие грунтовые трассы. Фото: Елена Кочанова группа "Подслушано Усть-Кулом" в соцсети "ВКонтакте"В Усть-Куломском районе затоплены водой или размыты важнейшие грунтовые трассы. Фото: Елена Кочанова группа "Подслушано Усть-Кулом" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
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"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией в Усть-Куломском районе, где сегодня из-за обильных ливней оказались подтоплены и размыты дороги, соединявшие южные населенные пункты с райцентром. Прошедшей ночью через муниципалитет прошел мощнейший грозовой фронт с обильным дождем, за 10 часов выпала месячная норма осадков. О ситуации на подтопленных территориях "КП в Коми" рассказал Сергей Рубан, руководитель администрации Усть-Куломского района.

- Дожди размыли грунтовые дороги, у нас оказались отрезаны от "большой земли" 3 тысячи человек. Сейчас еще очень рано говорить о стабилизации обстановки, поскольку дожди не прекращаются, - сообщил "КП в Коми" Сергей Рубан.

Транспортного сообщения лишились Зимстан, Керчомъя, Климовск, Логинъяг, Габово, Дзель, Нижний и Верхний Воч. Дождь размыл грунтовые дороги, ведущие в Усть-Кулом, а также "грунтовки", соединявшие эти населенные пункты между собой. Вода подобралась к отдельным подсобным хозяйствам, но ни один жилой дом не оказался подтоплен. Руководитель района связывает наводнение с тем, что из-за обильных дождей вышли из берегов небольшие речки и разлились болота.

- На дорогах у нас действуют посты ГИБДД, и госавтоинспекторы разворачивают машины, которые направляются в сторону размытых участков. Я регулярно созваниваюсь с руководителями поселковых администраций, они отчитываются о ситуации на местах. Пока продовольственные запасы есть в каждом поселке и деревне, но если понадобиться, будем на лодках подвозить людям питание и медикаменты, - заявил руководитель администрации Усть-Куломского района.

Сегодня в администрации района прошло совещание, на котором обсуждалась сложившаяся обстановка. Все оперативные службы контролируют ситуацию. При необходимости будет привлекаться санавиация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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