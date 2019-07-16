МЧС по Коми: в Усть-Куломском районе нет подтопленных жилых домов
МЧС по Коми распространило официальный пресс-релиз о ситуации в Усть-Куломском районе. Министерство подтверждает информацию о том, что размыло участок грунтовой автомобильной дороги сообщением Усть-Кулом-Керчомья. Данное сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС РФ по Коми в 14:35. Размыв дорожного полотна составляет около 20-30 метров (низменный участок местности).
В результате нарушено автомобильное сообщение с населенными пунктами Усть-Куломского района, а именно с. Керчомъя, п. Зимстан, д. Габово, с. Дзёль, д.Фроловск, д. Климовск, п. Логиньяг, с. Вочь. Причины ЧП - обильные осадки.
На месте работает оперативная группа Усть-Куломского пожарно-спасательного гарнизона.
Электроснабжение и водоснабжение функционирует в штатном режиме. Подтопленных жилых домов нет.
Напомним, сегодняшней ночью Усть-Куломский район накрыли обильные ливни и грозы. Местные жители в соцсетях выкладывают фотографии последствий бури и жалуются на подтопленные дороги, жилые дома и медицинское учреждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU