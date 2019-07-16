МЧС по Коми: в Усть-Куломском районе нет подтопленных жилых домов

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-16T15:40:34+03:00

Дорога на Зимстан. Фото: Елена Кочанова группа "Подслушано Усть-Кулом" в соцсети "ВКонтакте" Фото: vk.com

Свет и вода поступают в жилые дома

Изменить размер текста: A A

МЧС по Коми распространило официальный пресс-релиз о ситуации в Усть-Куломском районе. Министерство подтверждает информацию о том, что размыло участок грунтовой автомобильной дороги сообщением Усть-Кулом-Керчомья. Данное сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС РФ по Коми в 14:35. Размыв дорожного полотна составляет около 20-30 метров (низменный участок местности).

В результате нарушено автомобильное сообщение с населенными пунктами Усть-Куломского района, а именно с. Керчомъя, п. Зимстан, д. Габово, с. Дзёль, д.Фроловск, д. Климовск, п. Логиньяг, с. Вочь. Причины ЧП - обильные осадки.

На месте работает оперативная группа Усть-Куломского пожарно-спасательного гарнизона.

Электроснабжение и водоснабжение функционирует в штатном режиме. Подтопленных жилых домов нет.

Напомним, сегодняшней ночью Усть-Куломский район накрыли обильные ливни и грозы. Местные жители в соцсетях выкладывают фотографии последствий бури и жалуются на подтопленные дороги, жилые дома и медицинское учреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Затопило старейший храм Ухты: мощи Николая Чудотворца удалось спасти

Вода стояла в храме, алтаре, звоннице и ларьке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU